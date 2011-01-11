Интересует хороший, читаемый копирайт по жанрам фильмов. Увлекательно описано, приведение интересных фактов и.т.п. На каждый жанр 2 тысячи знаков без пробелов, плюс, минус... Требуется копирайт таких жанров фильмов и сериалов ...
English: 315 названий и описаний + 610 комментар.
Для платника необходимо написать разные названия, описания, и по 2 комментария на каждый видео ролик. Для каждого ролика необходимо в процессе описания определить категорию и вписать порядка 5 - 10 различных тегов. Всего роликов 305шт + 10 категорий к которым так-же необходимо написать короткие описания.
Требования:
- Контент должен быть оригинальным и уникальным
- Контент должен побуждать купить доступ
- Контент должен быть написан на отличном английском (лучше всего американский)
- Содержимое роликов должно быть полностью раскрыто
- Описания и комментарии должны быть интересны
- Контент должен быть написать без грамматических, синтаксических, стилистических ошибок
Предложение должно содержать:
- Примеры ваших работ (присылайте на [email protected])
- Стоимость
- Ориентировочные сроки
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