English: 315 названий и описаний + 610 комментар.

Для платника необходимо написать разные названия, описания, и по 2 комментария на каждый видео ролик. Для каждого ролика необходимо в процессе описания определить категорию и вписать порядка 5 - 10 различных тегов. Всего роликов 305шт + 10 категорий к которым так-же необходимо написать короткие описания.

Требования:

- Контент должен быть оригинальным и уникальным

- Контент должен побуждать купить доступ

- Контент должен быть написан на отличном английском (лучше всего американский)

- Содержимое роликов должно быть полностью раскрыто

- Описания и комментарии должны быть интересны

- Контент должен быть написать без грамматических, синтаксических, стилистических ошибок

Предложение должно содержать:

- Примеры ваших работ (присылайте на [email protected])

- Стоимость

- Ориентировочные сроки