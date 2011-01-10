Здравствуйте! Прошу откликнуться человека, хорошо ориентирующегося в немецкой части интернета. А так же имеющего возможность свободно читать и писать на немецком языке. Мне требуется развёрнутая консультация по размещению информации (2-3 ...
Написать статьи о рекламе в Google.Adwords
Здравствуйте,
нужно написать статьи по темам:
1. Как разместить рекламу на Google? (Принципы работы Google.Adwords.)
2. Регистрация в Google.Adwords (Как зарегистрироваться в Google.Adwords? Что такое купоны Google.Adwords?)
3. Создание рекламной кампании в Google.Adwords (Как создать рекламную кампанию? Как выбрать регион, язык?)
4. Установка цены за клик в Google.Adwords (Как установить цену за клик? Как рассчитать бюджет рекламной кампании?)
5. Подбор ключевых слов для Google.Adwords (Как подобрать ключевые слова? Что такое Google.Adwords Keyword Tool?)
6. Создание объявлений для Google.Adwords (Как составить хорошее объявление?)
7. Оплата Adwords (Способы оплаты Adwords. Как оплатить из России, Украины. Как оплатить для юрлица?)
8. Увеличение эффективности рекламы Google.Adwords (Как увеличить продажи? Как уменьшить стоимость рекламы на Google? Что такое показатель качества? Как тестировать объявления?)
Для каждой из 8-ми статей надо:
1. Собрать информацию из справки по Google.Adwords :
https://adwords.google.com/support/aw/?hl=ru
http://adwords.google.com/support/aw/bin/static.py?hl=ru&guide=21899&page=guide.cs
http://www.google.ru/intl/ru/adwords/signuptips/
http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.com/ru//adwords/pdf/hc/growing_adwords_ru.pdf
http://adwords-ru.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/vseproaw/adwords-faq
2. Составить краткое содержание статей: написать 5-7 подзаголовков, для каждого подзаголовка описать в 1-2 предложениях, о чем будет идти речь (часть подзаголовков есть выше в задании, надо дополнить).
3. Написать статьи. В начале главы - иллюстрация или скриншот. Потом - текст статьи в соответствии с подзаголовками, примерно 2000 знаков на каждый подзаголовок. В конце каждой статьи - пример-кейс со скриншотами. Лучше сделать один “сквозной” пример создания рекламной кампании по продаже, допустим, мониторов, и в каждой статье разбирать соответствующую часть.
Примеры того, как должны выглядеть статьи:
http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.com/ru//adwords/pdf/hc/growing_adwords_ru.pdf
Примеры примеров-кейсов (они могут быть в два раза короче, чем тот, что по ссылке):
http://adwords-ru.blogspot.com/2010/12/blog-post_23.html
Статьи должны быть для людей (не для SEO). Целевая аудитория - те, кто хочет рекламировать свои товары и услуги в Гугле: владельцы частных фирм, менеджеры по продажам, селф-эмплойеры.
Тестовое задание: написать 2-3 абзаца на тему “как подобрать ключевые слова для Google.Adwords”.
Оплата поэтапно. Сначала - за написание содержания статей (см. п 2), потом - за каждую статью по мере написания.
Присылайте предложения по ценам на [email protected]. Напишите, был ли у Вас опыт рекламы в Google.Adwords.
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