Готова поработать над Вашей рекламой в Google.Adwords, Яндекс.Директ:

- подобрать ключевые слова;

- настроить рекламную кампанию;

- составить и тестировать объявления.

Есть опыт контекстной рекламы в Google.Adwords и Yandex.Direct. CTR до 27%.

Есть своя база ключевых слов (база Пастухова).

Есть опыт продвижения в поисковых системах и рекламы на форумах, блогах, тематических сайтах (области: программные продукты, туризм, торговое оборудование, расходники для принтеров, спутниковые телефоны и др.).

Эффективнее всего получается реклама Вашей продукции в целом: продвижение в поисковиках + статьи на тематических сайтах, в СМИ + контекстные объявления.