Инна Пастухова thetigressthetigress
44 годаУкраина/Севастополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Готова поработать над Вашей рекламой в Google.Adwords, Яндекс.Директ:
- подобрать ключевые слова;
- настроить рекламную кампанию;
- составить и тестировать объявления.
Есть опыт контекстной рекламы в Google.Adwords и Yandex.Direct. CTR до 27%.
Есть своя база ключевых слов (база Пастухова).
Есть опыт продвижения в поисковых системах и рекламы на форумах, блогах, тематических сайтах (области: программные продукты, туризм, торговое оборудование, расходники для принтеров, спутниковые телефоны и др.).
Эффективнее всего получается реклама Вашей продукции в целом: продвижение в поисковиках + статьи на тематических сайтах, в СМИ + контекстные объявления.
Портфолио
- RU | группы объявлений 1209 просмотров
- Без названия178 просмотров
- RU | объявления 1188 просмотров
- RU | объявления 2186 просмотров
- EN | группы объявлений 1180 просмотров
- EN | объявления 1152 просмотра
- RU | подбор слов173 просмотра
- EN | подбор слов172 просмотра