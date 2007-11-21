Требуется написание статей по SEO

Нужно писать 5 статей в день по тематике "SEO", "ключевые слова", "контекстная реклама" для публикации на сайте и, возможно, на тематических форумах. Статьи около 4-5 тысяч знаков, не рерайт, а полноценные тексты. Примеры:

http://forum.cfin.ru/showthread.php?t=46221

http://www.searchengines.ru/articles/004537.html

http://me.miralab.ru/2007/11/21/sostavlyaem-semanticheskoe-yadro/

Оплата $500 в месяц (выплаты раз в неделю). Все подробности - по email [email protected]. В письме присылайте ссылки на примеры своих статей (не обязательно по SEO).