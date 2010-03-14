Написать обзорную статью о Детских садах.
Приватный проект для Рыбчинская Юлия (White_Cat08)
Контент статья-обзор.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Написать статью на тему коррупционности медицинских учрежденийКопирайтинг5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Требуется придумать название сайта, посвященного ремонту и строительству. Предполагается размещение на нем объявлений и информационных материалов на эту тему. Строгих критериев для названия нет, хочется увидеть максимально ранообразные варианты. Не будет лишним ...Копирайтинг125 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется написание 5 статей копирайта по 2000 знаков каждого, тема обувная, мода последние тенденции, известные фирмыКопирайтинг1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Ищем акулу пера имеющего опыт написания статей по животным. Плюсом будет ветеринарное образование... Статей будет много. Статьи для большого портала о животных. Просьба не писать "у меня должно получится", т.к. это ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт15 лет назад
Взаимозаменяемость запчастей Джили (Применяемость Джили) Взаимозаменяемость запчастей Джили (Применяемость Джили) Тезисы: (Отака 1,5 МК 1,5 моторы и коробки одинаковые, остальное разное. Вижен 1,8 только на него.) Пишите, ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть некое количество сайтов и блогов. Надо создать видимость живости этих сайтов. Т.е. каждый день на каждый из сайтов заливать энное количество публикаций. Контент предоставляю либо говорю где брать. возможно небольшой рерайт (2-3 предложения) ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется человек на долгосрочное сотрудничество который будет вести форум searchengines.ru от моего аккаунта. Разбирающего в seo или в интернет-маркетинге. Цель: репутация на форуме ***. Открытие темы -2руб. Сообщение- 0.50к. Репутация 100бал.-3руб.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется копирайтинг небольших статеек для сайтов. Скажу сразу - нечего сложного.Копирайтинг68 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Нужны психологи с опытом написания тестов по психологии. Что требуется: 1. Написать несколько (пока ~10) психологических тестов. "Передирать" из книжек и интернета не нужно, уважайте себя! Однако очень качественный рерайт ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт15 лет назад