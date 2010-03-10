Для работы на сайте требуется человек, который разбирается в спутниковом оборудовании (ресиверы, тарелки, DVB платы). Нужно будит писать или рерайтить одну статью в день и размещать её на главной в новостях. Жду ...
Копирайтинг коротеньких статей
Требуется копирайтинг небольших статеек для сайтов.
Скажу сразу - нечего сложного.
Заявки фрилансеров
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