Написать статью

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки339 просмотров

Нужно сео статью.

В статью должны войти слова:КПК, 4pda, PDA, Smartphone, программы, java, картинки, фильмы,софт для кпк.

100% уникальность. 1500-2000 без пробелов.

Далее нужно размножить статью 200(шт)

уник размноженного текста 95% при длине шингла 6-7

Указывайте цену отдельно за статью и отдельно за размножние(без этого предложения не рассматриваются)

Java
15 лет назад
remk
48 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Новости о спутниковом оборудовании

    Для работы на сайте требуется человек, который разбирается в спутниковом оборудовании (ресиверы, тарелки, DVB платы). Нужно будит писать или рерайтить одну статью в день и размещать её на главной в новостях. Жду ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Покер. 7 статей. Общий объем 15 тыс. символов

    Нужен хороший SEO рерайт/копирайт. Схема статьи в приложении. 7 статей. Тема - покер. Список тем вышлю потенциальным исполнителям. Срок до 3 дней. В предложениях указывайте цену за тысячу символов без пробелов(или за весь проект в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Пара статей для турфирмы

    Нужен исполнитель, который любит писать о турфирмах. Нужно написать для начала три текстика по 200-400 слов. При переписки напишу подробнее мини текста для Тайланда, Горящие туры и т.д. skype: seohomeless

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходимо писать статьи на тему "Стоматология"

    Необходимо писать оригинальные/эксклюзивные статьи (копи паст не пойдет) на тему "Стоматология" с использованием ключевых слов (список удвержден заранее). Возможна работа на долговременную перспективу. Все зависит от исполнителя

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение статьями сайта, рерайт

    Необходимо наполнять сайт статьями по определенной тематике. Соотношение 1 к 3, т.е. из трех статей одна может быть без рерайта, а просто со ссылкой на источник. Задача. 1. Поиск ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статьи на IT-тематику для блога

    $100

    Ежедневно нужны 5-6 статей на IT-тематику для блога. Можно рерайт существующих. Бюджет небольшой (указан за месяц), поэтому работа будет интересна новичкам или прогерам, которые могут быстренько накатать несколько статей по темам.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад