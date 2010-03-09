Техническое задание экономического симулятора

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Нужно:

- детальное ТЗ экономического симулятора.

Примененные технологии - на ваш вкус, дизайн - на ваш вкус.

Интересует законченное ТЗ, с детальным описание геймплея, дизайна, каких-то фич.

15 лет назад
redhat_ua
Виталька 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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