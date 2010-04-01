Необходимо писать статьи на тему "Стоматология"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен29 заявок406 просмотров

Необходимо писать оригинальные/эксклюзивные статьи (копи паст не пойдет) на тему "Стоматология" с использованием ключевых слов (список удвержден заранее).

Возможна работа на долговременную перспективу. Все зависит от исполнителя

15 лет назад
eugen2k
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Maria81
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена в срок. Нареканий нет. Будем сотрудничать в дальнейшем.
Отличный заказчик! Своевременная и достойная оплата работы,спасибо! 10 баллов!

Заявки фрилансеров

Maria81
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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