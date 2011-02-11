Приватный проект для astrajournal

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка112 просмотров

Тексты для туристического сайта

15 лет назад
kshasty
43 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

astrajournal
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Мы с Александрой отлично поработали: сроки соблюдены, качество на уровне, все пожелания учтены. Обязательно обращусь еще!
Екатерина - это, что называется, заказчик от Бога, а таких копирайтер встречает в своей жизни ой как немного. Спасибо за сотрудничество, надеюсь, будем работать и дальше в рамках других проектов.

Заявки фрилансеров

astrajournal
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад