Написать миссию компании для коллекторского аг-ва

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Завершен6 заявок277 просмотров

Написать миссию компании для коллекторского агенства.

надеюсь, что такое миссия компании объяснять не надо.

в асю и личку не ломимся.

15 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

xatiora
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов
15 лет назад
$20
1 день
Хороший текст. Все довольно быстро и четко.
Сотрудничеством с Александром довольна! Всем рекомендую как доброжелательного и ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

xatiora
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов
15 лет назад