Придумать темки для карикатур

# 1 — $ 10

Мне надо придумать темы для карикатурок для сайте xmlshop.com/RU Сайт закрыт паролем. Логиг – guest. Пароль – первые пять нечетных чисел. Конкретно:

http://xmlshop.com/RU/articles.html - вот тут ссылки на 6 статей. В каждой примерно по 6 больших дырок под картинки (260*200)

На этих трех страницах: http://xmlshop.com/RU/for_vendors.html , http://xmlshop.com/RU/for_webmasters.html , http://xmlshop.com/RU/for_shops.html еще по 7 ссылок вида «Что Это», «Почему это Работает» и, стало быть, по 7 картинок 260*310. Соответственно надо сделать следующее:

Ознакомившись со статьями и этими тремя группами страниц понять тему в целом. Это обязательно. Затем, познакомившись с вопросом, придумайте, пожалуйста, тему для карикатурного рисунка на эти пустые места. Присылайте мне темы в имейл (в профайле) или вешайте прямо тут или шлите приватным сообщением. Удачная тема будет премирована от 1 до 10 баксов. В зависимости от оригинальности идеи и точности пояснения.

Старайтесь учиывать размер и ориентацию картинки. Скажем на 260*200 не предлагайте изобразить бородинскую панораму где весь прикол в блексе в глазах. А на 260*310 не предлагайте разместить проходящий поезд. Примерные наброски – приветствуются и если будут профессионального качества, то оплачиваются отдельно.

Ориентируйтесь исключительно на черно-белые рисунки. Цвет старайтесь избегать.

Дописка: сумма вознаграждения указана за КАЖДУЮ карикатуру, а не за все вместе