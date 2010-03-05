Здравствуйте, сменив уже 5 копирайтеров в попытке получить действительно хороший рекламный обзор для технического продукта пришел к выводу, что необходимо сделать конкурс. Задача: Написать рекламный обзор торрент клиента, в статье не нужно ...
Написание и редактирование статей на форуме!
Нужно наполнить форум полезной информацией!
Подробности в icq
Заявки фрилансеров
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