Заголовок - задание. Примерно 2.5-3к символов на статью. Срок - 3 дня. Просьба не беспокоить тех, кто плохо понимает значение "коммерчская" в задании.
Написание отзывов (тематика: швейные машины)
Для портала прайс-листы/обзоры бытовой техники, требуется написание отзывов
НЕГАТИВНЫХ по определенной тематике - швейные машины.
Данное предложение действительно только для тех кто "в теме"!!!
Просьба тем кто хочет "поучавствовать" и "попробовать" игнорировать данное предложение.
В любом случае будут приняты тексты грамотные по написанию с логической и технической стороны!
Предлагайте цену за 1000 знаков и сроки исполнения!
предложения без цены и сроков нерассматриваются!!
в личку просьба не беспокоить!
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