Написание отзывов (тематика: швейные машины)

Для портала прайс-листы/обзоры бытовой техники, требуется написание отзывов

НЕГАТИВНЫХ по определенной тематике - швейные машины.

Данное предложение действительно только для тех кто "в теме"!!!

Просьба тем кто хочет "поучавствовать" и "попробовать" игнорировать данное предложение.

В любом случае будут приняты тексты грамотные по написанию с логической и технической стороны!

Предлагайте цену за 1000 знаков и сроки исполнения!

предложения без цены и сроков нерассматриваются!!

в личку просьба не беспокоить!