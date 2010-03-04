Написание отзывов (тематика: швейные машины)

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Закрыт4 заявки230 просмотров

Для портала прайс-листы/обзоры бытовой техники, требуется написание отзывов

НЕГАТИВНЫХ по определенной тематике - швейные машины.

Данное предложение действительно только для тех кто "в теме"!!!

Просьба тем кто хочет "поучавствовать" и "попробовать" игнорировать данное предложение.

В любом случае будут приняты тексты грамотные по написанию с логической и технической стороны!

Предлагайте цену за 1000 знаков и сроки исполнения!

предложения без цены и сроков нерассматриваются!!

в личку просьба не беспокоить!

15 лет назад
goshen
44 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

amberr
55 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$2
7 дней
annsmith
Анна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
6 отзывов(-3)
15 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

amberr
55 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
annsmith
Анна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
6 отзывов(-3)
15 лет назад