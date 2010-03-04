"Коммерческая недвижимость". Написание 10 статей.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок234 просмотра

Заголовок - задание.

Примерно 2.5-3к символов на статью.

Срок - 3 дня.

Просьба не беспокоить тех, кто плохо понимает значение "коммерчская" в задании.

Написание статей
15 лет назад
wrdoc
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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