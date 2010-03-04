Копирайтинг нужен

Необходимо постоянно обновять англоязычным контентом сайт/сайты (1-2 новости и статьи ежедневно). Сайты посвящены кредитованию и управлению долгами в Англии. Рассчитаны на коренных англичан. Исходя из этого необходим человек с опытом работы под UK, а не ...