Вставка Sape и Seozavr в Neutrino CMS

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Завершен2 заявки180 просмотров

Доброго времени суток!

Задача - разобраться, как вставлять код бирж Sape и Seozavr в Neutrino CMS v.0757 ( сайт проекта - http://neutrino.net.ru/ ) и написать подробнейшую инструкцию "для чайников". Не путать с модификациями Neutrino (NAE и пр.)!!!

Спасибо.

15 лет назад
aeternus
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

glaberzu
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
15 лет назад
$25
1 день
Константин качественно выполнил работу, изготовив специализированные модули для движка, избавив меня от процесса вставки кода для каждого сайта) Очень терпеливый и вежливый человек. Спасибо большое! Рекомендую!
Приятное сотрудничество! В ходе работы возникли небольшие трудности: отнесся с пониманием. Рекомендую как адекватного и надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

glaberzu
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
15 лет назад

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