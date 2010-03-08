Подготовить 2 статьи для размножения в Liex

Необходимо 2 статьи для размножение в Liex.

Тематика: маникюр, уроки маникюра, рисование на ногтях, советы профессионалов.

Информацию брать с: http://onnails.com

При необходимости - вышлю дополнительные тексты победителю.

Что необходимо получить на выходе:

150 - 200 уникальных статей по 1000 - 1500 знаков в каждой.

Сразу предупреждаю, что каждая статья будет проверяться на уникальность и оплата будет произведена если наберется минимум (150/1000) уникальных статей.

Никаких требований к опыту исполнителя в данной системе нету. Согласен на работу с новичками при условии их адекватности.

Т.к. требования описаны полностью - пишите сразу стоимость и сроки для данного проекта. Заявки без этих данных - рассматриваться не будут.