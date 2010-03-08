Здравствуйте,уважаемые фрилансеры. Необходимо написать сео текст для главной страницы сайта,продающего деревянные лестницы и прочую переферию к ним. Объем 5000 знаков,в тексте должны повторятся 5 ключевиков. Приблизительно должно выглядеть как на главной сайта ...
Подготовить 2 статьи для размножения в Liex
Необходимо 2 статьи для размножение в Liex.
Тематика: маникюр, уроки маникюра, рисование на ногтях, советы профессионалов.
Информацию брать с: http://onnails.com
При необходимости - вышлю дополнительные тексты победителю.
Что необходимо получить на выходе:
150 - 200 уникальных статей по 1000 - 1500 знаков в каждой.
Сразу предупреждаю, что каждая статья будет проверяться на уникальность и оплата будет произведена если наберется минимум (150/1000) уникальных статей.
Никаких требований к опыту исполнителя в данной системе нету. Согласен на работу с новичками при условии их адекватности.
Т.к. требования описаны полностью - пишите сразу стоимость и сроки для данного проекта. Заявки без этих данных - рассматриваться не будут.
Выбранный исполнитель
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