Подготовить 2 статьи для размножения в Liex

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Завершен2 заявки156 просмотров

Необходимо 2 статьи для размножение в Liex.

Тематика: маникюр, уроки маникюра, рисование на ногтях, советы профессионалов.

Информацию брать с: http://onnails.com

При необходимости - вышлю дополнительные тексты победителю.

Что необходимо получить на выходе:

150 - 200 уникальных статей по 1000 - 1500 знаков в каждой.

Сразу предупреждаю, что каждая статья будет проверяться на уникальность и оплата будет произведена если наберется минимум (150/1000) уникальных статей.

Никаких требований к опыту исполнителя в данной системе нету. Согласен на работу с новичками при условии их адекватности.

Т.к. требования описаны полностью - пишите сразу стоимость и сроки для данного проекта. Заявки без этих данных - рассматриваться не будут.

15 лет назад
weblives
Vladimir Malyi 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад
$32
4 дня
Работать с данным исполнителем понравилось. Все работы были выполнены в срок. Так-же получил практически бесценные рекомендации и советы, которые характеризуют исполнителя как профессионала и ответственного человека. Буду продолжать сотрудничество.
Хороший заказчик. Четкая задача, полная оплата, всегда на связи. Без проблем, будем и дальше работать если потребуется.

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад

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