Рерайт

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Закрыт36 заявок484 просмотра

Нужен рерайтер на новости о стекольных технологиях, фурнитуре, конференциях, оборудовании. Предложение для начинающих рерайтеров. Исходный материал предоставлю. Ответы только в проект.

15 лет назад
vitalina7373
51 год
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Kat22
38 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Kat22
38 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

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