Здравствуйте, меня зовут Хребтова Екатерина и я транскрайбер. Основной вид моей деятельности: транскрибация, расшифровка (перевод) аудио- и видеофайлов в текст. Опыт работы - более 5 лет.

Буду рада быть вам полезной. Обращайтесь в любое время.)