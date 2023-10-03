Здравствуйте, меня зовут Хребтова Екатерина и я транскрайбер. Основной вид моей деятельности: транскрибация, расшифровка (перевод) аудио- и видеофайлов в текст. Опыт работы - более 5 лет.
Буду рада быть вам полезной. Обращайтесь в любое время.)
Я против войны в Украине!
Портфолио
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