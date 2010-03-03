Несколько мебельных текстов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт52 заявки561 просмотр

Нужны тексты для мебельного интернет-магазина: на главную страницу (5-6 тыс.зн) и описания разделов (7 штук по 2 тыс.зн).

15 лет назад
maxlyuchin
Максим 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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