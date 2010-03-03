Требуется добавить статьи об авторах из этого списка http://inpearls.ru/authors/top К каждой статье одна картинка - портрет автора. Пример, как это выглядит http://inpearls.ru/author/1 Доступ к добавлению статей дам выбранному исполнителю.
Несколько мебельных текстов
Нужны тексты для мебельного интернет-магазина: на главную страницу (5-6 тыс.зн) и описания разделов (7 штук по 2 тыс.зн).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Подготовить 1 статью для размножения в liex темы: широкоформатная печать, интерьерная печать, фотообои исходную информацию брать с сайта http://www.artpolygraf.ru 1500 - 2000 символов в результирующей статье результат ...Завершен15 лет назад
Текст для главной страницы Текст в раздел о компании. Тематика доверительное управление на форекс. Персонально для Гонтаренко КсенииЗавершен15 лет назад
Надо 100 размноженных статей. В аську не пишите, пишите здесь. Сколько Вы напишите статей, чтобы качественно размножить на 100 штук. Сколько стоит написание статей и их размножение. Размножение интересует качественное, так как многие статьи пойдут ...Закрыт15 лет назад
Необходим качественный рерайт текста - около 25000 знаков в неделю. Исходники предоставлю. Тематика - в основном женская. Оплата - 25 руб. за 1000 зн. Оплачивать готова постатейно на ваш WMR кошелек. ...Закрыт15 лет назад
Нужно сделать рерайт 10000 знаков.Тематика-туризм. Срок сдачи до 16.00 завтра по Москве.Завершен15 лет назад
Нужно написать по 3-4 статьи на 6 детских сайтов Итого объем: ~ 25 статей. Объем каждой статьи 1 - 1.3 К символов без учета пробелов. Предлагайте стоимость за выполнение проекта и сроки.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требуется написание/рерайт осмысленных предложений с ключевыми фразами. Допустим ключевое слово «магазин косметики», значит ваше предложение будет выглядеть примерно так «Купить косметику Dior можно в интернет-магазине косметики Небеса.», где «магазине косметики» и есть ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуется технический рерайт статей на тему сайта Вконтакте.ру Для начала даю на рерайт 10 статей. Вообще объем статей очень большой, поэтому планируется долгосрочное сотрудничество. От вас требуется понимание материала и ...Закрыт15 лет назад
- $500
ТРЕБОВАНИЯ: * четкое представление о тематике "Внедорожники" (необходима техническая осведомленность о строении автомобилей и техники); * грамотная речь и письмо; ЗАДАЧА: Подготовить 100% оригинальные, подробные описания для более чем 300 ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт15 лет назад