Необходимо описание для товаров интернет - магазина парфюмерии. Для начала порядка 200 штук. В общей сложности будет 2000. Надо иметь понятие о новом алгоритме яндекса, что теперь заспамленные ключами тексты не подойдут. ...
Подготовка описаний марок внедорожников.
ТРЕБОВАНИЯ:
* четкое представление о тематике "Внедорожники" (необходима техническая осведомленность о строении автомобилей и техники);
* грамотная речь и письмо;
ЗАДАЧА: Подготовить 100% оригинальные, подробные описания для более чем 300 модей внедорожных автомобилей.
ОБЪЕМ: от 2000 зн. каждое.
УРОВЕНЬ: Не рекламный тексты, а интересные описания создания и эволюции развития каждой автомашины, с обязательным техническим и историческим уклоном. Без излишних...
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вводных слов и "воды". Предметно. Сбито. Возможно постоянное сотрудничество.
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