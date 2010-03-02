Подготовка описаний марок внедорожников.

ТРЕБОВАНИЯ:

* четкое представление о тематике "Внедорожники" (необходима техническая осведомленность о строении автомобилей и техники);

* грамотная речь и письмо;

ЗАДАЧА: Подготовить 100% оригинальные, подробные описания для более чем 300 модей внедорожных автомобилей.

ОБЪЕМ: от 2000 зн. каждое.

УРОВЕНЬ: Не рекламный тексты, а интересные описания создания и эволюции развития каждой автомашины, с обязательным техническим и историческим уклоном. Без излишних...

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вводных слов и "воды". Предметно. Сбито. Возможно постоянное сотрудничество.