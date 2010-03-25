Обзоры для интернет-магазина парфюмерии

Необходимо описание для товаров интернет - магазина парфюмерии. Для начала порядка 200 штук. В общей сложности будет 2000. Надо иметь понятие о новом алгоритме яндекса, что теперь заспамленные ключами тексты не подойдут.

Желателен опыт именно в этой области.

Подробнее в приложении.

От вас жду стоимость 1 обзора, готовность выполнить сразу 200 штук. Сроки.

Цены выше 2$ за обзор не рассматриваются.