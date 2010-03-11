Рерайт статей для женского сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен51 заявка555 просмотров

Нужен рерайт 20 тематический статей для нового сайта.

Тематика: маникюр

Исходные тексты предоставлю.

Оплата только после проверки на CopyScape

***

При обоюдном желании - возможно постоянное сотрудничество на данную тематику.

15 лет назад
weblives
Vladimir Malyi 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

annis
Ольга 
34 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$24
5 дней
Очень порадовало качество работ. Сроки соблюдены полностью. Никаких замечаний к исполнителю нету. Большое спасибо за выполненную работу. Будем сотрудничать дальше по мере необходимости. Несмотря на отсутствие отзывов и более-менее свежий акк. человек оказался образованным и адекватным. В любом случае могу порекомендовать Ольгу как ответственного исполнителя.
Замечательный понимающий заказчик: работать с ним очень легко и приятно! )

Заявки фрилансеров

annis
Ольга 
34 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Придумать название сайта и домен к нему

    $20

    Привет! Продлеваем конкурс. Повторяем: Задача придумать название сайта и домен к нему (незанятый, естественно - лучше в зоне ru, но можно и в других - com, info, net), на котором будут ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Статья

    Необходимо написать статью 1500 - 2000 знаков, тематика: туризм. Уникальность: 100%. С заданными ключевыми словами и фразами: Туры из Харькова Туры Харьков Туризм Харьков Турагентство Харьков Турция из ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статья о футболе

    Необходимо написать статью-обзор футбольных матчей немецкой бундеслиги за истекший месяц объёмом 3-4 тыс знаков. Срок: сутки. Готов выслушать Ваши предложения по оплате.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тексты для продажи - большой объем!

    $1080

    Нужны не навящивые, но мотивирующие к покупки тексты. Тематика здоровье - витамины и питание. Товарных позиций 54. Есть фаилик с контентом 22тыс символов - черновые описания товаров - нужно сделать небольшие описания в рабочем варианте. ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Копирайт, рерайт

    Требуется копирайт и возможно рерайт с использованием ключевых слов. Знание SEO приветствуется, низкие цены тоже. Пишите стоимость за 1000 симв в ЛС.

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рекламно-обзорная статья на софт

    Нужна обзорная статья на софт, в районе одной страницы, ориентированная на пользователя. Сроки до 2-х дней, ссылка на подобного рода статьи желательна, цену указывайте за 1000 знаков. Ссылку на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад