Необходима статья - обзор сайта obuvdeshevo.ru и/или предложений данного интернет проекта по обуви оптом В ТЕКСТЕ статьи нужно будет употребить следующе ключевое выражение обувь оптом не менее 2-ух раз ...
Придумать название сайта и домен к нему
Привет! Продлеваем конкурс. Повторяем:
Задача придумать название сайта и домен к нему (незанятый, естественно - лучше в зоне ru, но можно и в других - com, info, net), на котором будут размещаться всякие скандалы, слухи, сенсации, расследования, слив, компромат, антикомпромат и тд и тд.
Тематика в основном политическая, экономическая, бизнес и шоубизнес. )))) Подходим творчески, но с учетом
т.з. Название емкое, понятное, хлесткое. Домен не слишком длинный и легко пишущийся.
Победитель получит 20 USD Проверяем себя на креатив!!! ))) Всем еще раз удачи!
Победитель конкурса
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