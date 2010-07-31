# 1 — $ 20

Привет! Продлеваем конкурс. Повторяем:

Задача придумать название сайта и домен к нему (незанятый, естественно - лучше в зоне ru, но можно и в других - com, info, net), на котором будут размещаться всякие скандалы, слухи, сенсации, расследования, слив, компромат, антикомпромат и тд и тд.

Тематика в основном политическая, экономическая, бизнес и шоубизнес. )))) Подходим творчески, но с учетом

т.з. Название емкое, понятное, хлесткое. Домен не слишком длинный и легко пишущийся.

Победитель получит 20 USD Проверяем себя на креатив!!! ))) Всем еще раз удачи!