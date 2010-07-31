Придумать название сайта и домен к нему

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен95 заявок3082 просмотра
#1$20

Привет! Продлеваем конкурс. Повторяем:

Задача придумать название сайта и домен к нему (незанятый, естественно - лучше в зоне ru, но можно и в других - com, info, net), на котором будут размещаться всякие скандалы, слухи, сенсации, расследования, слив, компромат, антикомпромат и тд и тд.

Тематика в основном политическая, экономическая, бизнес и шоубизнес. )))) Подходим творчески, но с учетом

т.з. Название емкое, понятное, хлесткое. Домен не слишком длинный и легко пишущийся.

Победитель получит 20 USD Проверяем себя на креатив!!! ))) Всем еще раз удачи!

15 лет назад
sergios13
Серж 
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Победитель конкурса

Olgina
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
#1
Поздравляем победителя! )))
Было приятно работать - четкая постановка задачи, отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

Olgina
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
#1

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