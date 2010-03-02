Статья о важности изучения английского языка

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Завершен3 заявки170 просмотров

Необходима интересная статья о важности изучения английского языка в наше время, о роли английского в повседневной жизни и т.п.

В ТЕКСТЕ статьи нужно будет употребить следующие ключевые выражения:

1) быстро выучить английский язык

2) английский язык для начинающих

3) выучить английский дома

Пишем для людей, статья будет опубликована на главной

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Количество знаков не менее 5000 без пробелов

Цена работы не более 250 рублей

Уникальность не менее 95%

Проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то отправляю на доработку.

Если и после доработки ошибки, то оставляете статью себе.

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В личку не пишите, все предложения внимательно просматриваю.

Не работаю с теми, кто невнимательно читает предложение

Спасибо за участие в тендере

15 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

cool_text
Анна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$7
1 день
Аня быстро и хорош осправилась с работой Никаких правок, грамотно и отлично читается текст Всем рекомендую
Сотрудничать с Дмитрием рекомендую! Подробно формулирует, чего хочет от статьи, вовремя проверяет задание и переводит оплату.

Заявки фрилансеров

cool_text
Анна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

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