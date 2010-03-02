Нужна Рерайт сео статья. Тематика – Женская. Контент и Ключевые слова предоставлю. P.S. По окончанию работы уникальность контента проверяются на CopyScape + обмен отзывами )
Статья о важности изучения английского языка
Необходима интересная статья о важности изучения английского языка в наше время, о роли английского в повседневной жизни и т.п.
В ТЕКСТЕ статьи нужно будет употребить следующие ключевые выражения:
1) быстро выучить английский язык
2) английский язык для начинающих
3) выучить английский дома
Пишем для людей, статья будет опубликована на главной
Оплата вебмани рубли или Яндекс.Деньги рубли на ваш выбор
Количество знаков не менее 5000 без пробелов
Цена работы не более 250 рублей
Уникальность не менее 95%
Проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то отправляю на доработку.
Если и после доработки ошибки, то оставляете статью себе.
Я ценю Ваше время и свое, поэтому, если не уверены, не берите заказ и не теряйте свое и мое время
Сразу проставляйте Вашу цену и срок исполнения
В личку не пишите, все предложения внимательно просматриваю.
Не работаю с теми, кто невнимательно читает предложение
Спасибо за участие в тендере
Выбранный исполнитель
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