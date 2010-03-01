Надо размножить одну статью на 20 вариантов. качество должно быть хорошее. тема картины
ENG: Статья на тему Auto Insurance
Необходимо написать 2-3 статьи на тему Auto Insurance, 15к знаков. Каждая по 5к-10к знаков
Статьи не должны быть вводными как для чайников, а на какие-то узкие темы.
Текст не должен быть повторен где-либо еще на каком-либо сайте, должен быть уникальным и не содержать грамматических и стилистических ошибок.
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