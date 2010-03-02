Требуется глубокий рерайт на яхтенную тему

Дмитрий - из той редкой категории заказчиков, о работе с которыми можно только мечтать. Будь таких работодателей хотя бы на 30% больше, фриланс поднялся бы на гораздо более качественный уровень. Можно сказать, что Дмитрий - буревестник этого нового уровня. Хотелось бы работать с Дмитрием как можно чаще, а в идеале - постоянно. В любом случае - огромное спасибо за сотрудничество.