Требуется глубокий рерайт на яхтенную тему

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок322 просмотра

Требуется грамотный человек, который сможет переписать своими словами (как свободное изложение) исходные статьи. Иногда требуется собрать статью из темы на форуме, на основе ответов пользователей.

15 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lois
62 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$1
1 день
Качественный копирайт по невысокой цене. Был удивлен работой.
Дмитрий - из той редкой категории заказчиков, о работе с которыми можно только мечтать. Будь таких работодателей хотя бы на 30% больше, фриланс поднялся бы на гораздо более качественный уровень. Можно сказать, что Дмитрий - буревестник этого нового уровня. Хотелось бы работать с Дмитрием как можно чаще, а в идеале - постоянно. В любом случае - огромное спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Lois
62 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов
15 лет назад

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