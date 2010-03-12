Написать SEO-оптимизированную статью на английском

Требуется написать качественную статью на английском для главной страницы сайта.Тема - страхование авто в США.Размер 2500 символов без пробелов.Материал для работы предоставлю(10 статей на английском по теме).Ваша задача - на основе предоставленного материала написать качественную статью с учетом моих ключевых слов(копирайт или глубокий рерайт).На выходе - статья с уникальностью не менее 95%.Срок исполнения - 3 -4 дня.Оплата до 4 WMZ за 1000 без пробелов.

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