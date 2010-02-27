Здравствуйте. Необходимо написать 1000 смс-стишков. Средняя длина 1го смс стишка 70(символов). максимальная длина 1го стишка 250 символов. Сроки 8 дней. даже если я вас не выберу своим испольнителем. то возможно закажу несколько смсок ...
Написание сео статей для размещения на бирже
Написание 2-3 х уникальных статей о продукции и о разделе применение
Тема- флуоресцентные и невидимые краски
Объем 1500 -1700 символов
Точное тех задание после выбора исполнителя.
В предложении указать:
- сроки
-стоимость
-примеры аналогичных работ
Выбранный исполнитель
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