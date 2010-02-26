Инструкция системы электронных платежей на сайте

# 1 — $ 20

Необходимо написать краткие инструкции по организации приема электронных платежей на сайте.

Нужно кратко и емко изложить основные принципы, плюсы и минусы, шаги по работе с системами по отдельности:

-WebMoney (WMZ,WMR,WMU,WMB,WMG,WMG)

-RBK Money

-Яндекс деньги

-LiqPay

-QIWI

-MoneyMail

-HandyBank

-Элекснет

-Платеж.ру

-Банковский перевод

Задача.

Инструкция должна быть для "чайников". Клиент, выбравший товар в интернет магазине, переходит в раздел оплаты, где ему предлагаются возможные способы оплаты товара.

Не должно быть "воды". Всё четко и ясно.

Основные преимущества/возможности, адрес сайта, шаги по регистрации и (или) оплате, порядок действий по вводу/выводу, различные комиссии, контакты служб поддержки. Рассматриваются также работы оптимизированные под задачу.

Внимание- должно быть очень коротко, но очень просто и доходчиво.