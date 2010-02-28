В прикрепленном файле - изображения 11 флагов.

Требуется:

Точное название флага (желательно) и краткое описание.

В описании должно быть – что флаг символизирует (или обозначает) желательно верное, где можно использовать данный флаг (например - декорировать помещение или махать на футбольном матче или к мотоциклу привязать и т.п.). Ну и можно всякой отсебячины для остроты. Креатив приветсвуется.

Работа только целиком, т.е. исполнитель должен дать названия и описания всем выложенным флагам.

Цена окончательная - 10$ (Предложения с более высокой ценой не рассматриваются)

Примеры - http://www.maximumstyle.ru/catalog/flagi/