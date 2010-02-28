В непосредственном диалоге со мной требуется составить грамотное, понятное и полное техническое задание по разработке сайта. Из имеющихся материалов: 1. идея сайта 2. прототип сайта. 3. логотип сайта 4. заказчик, ...
Флаги
В прикрепленном файле - изображения 11 флагов.
Требуется:
Точное название флага (желательно) и краткое описание.
В описании должно быть – что флаг символизирует (или обозначает) желательно верное, где можно использовать данный флаг (например - декорировать помещение или махать на футбольном матче или к мотоциклу привязать и т.п.). Ну и можно всякой отсебячины для остроты. Креатив приветсвуется.
Работа только целиком, т.е. исполнитель должен дать названия и описания всем выложенным флагам.
Цена окончательная - 10$ (Предложения с более высокой ценой не рассматриваются)
Выбранный исполнитель
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