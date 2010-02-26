Требуется статья о серебряных подвесках

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок325 просмотров

Требуется статья о серебряных подвесках

Есть завод Северная Чернь, который производит оригинальную продукцию.

Заходите на сайт http://www.sevchern.ru/, вдохновляетесь и пишите

Используйте исторические факты, обязательно примеры серебряных повесок Северной Черни с конкретными артикулами и описанием продукции

Пишем для людей и грамотно - информация будет размещена на первой странице сайта

Уникальность не менее 95%

Статья не менее 4000 знаков без пробелов

Оплата вебмани рубли, с оплатой проблем нет

Статья не дороже 200 рублей

Сразу проставляйте срок и цену !

P.S. в личку не пишите - не читаю и не работаю с теми, кто не внимательно читает задание

Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку

Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе

Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое.

15 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Znakomaja
Наталья 
66 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$7
1 день
Наталья, спасибо за отличную работу - быстро, оригинально и интересно.

Заявки фрилансеров

Znakomaja
Наталья 
66 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
4 отзыва
15 лет назад

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