Требуется статья о серебряных сережках

Есть завод Северная Чернь, который производит оригинальную продукцию.

Заходите на сайт http://www.sevchern.ru/, вдохновляетесь и пишите

Используйте исторические факты, связанные с сережками, обязательно примеры сережек Северной Черни с конкретными артикулами и описанием продукции

Пишем для людей и грамотно - информация будет размещена на первой странице сайта

Уникальность не менее 95%

Статья не менее 4000 знаков без пробелов

Оплата вебмани, с оплатой проблем нет

Статья не дороже 200 рублей

Сразу проставляйте срок и цену !

P.S. в личку не пишите - не читаю и не работаю с теми, кто не внимательно читает задание

Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку

Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе

Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое.