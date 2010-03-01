Требуется статья о серебряных браслетах

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  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок239 просмотров

Требуется статья о серебряных браслетах

Есть завод Северная Чернь, который производит оригинальную продукцию.

Заходите на сайт http://www.sevchern.ru/, вдохновляетесь и пишите

Используйте исторические факты, связанные с браслетами, обязательно примеры браслетов Северной Черни с конкретными артикулами и описанием продукции

Пишем для людей и грамотно - информация будет размещена на первой странице сайта

Уникальность не менее 95%

Статья не менее 4000 знаков без пробелов

Оплата вебмани, с оплатой проблем нет

Статья не дороже 200 рублей

Сразу проставляйте срок и цену !

P.S. в личку не пишите - не читаю и не работаю с теми, кто не внимательно читает задание

Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку

Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе

Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое.

15 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
$6
3 дня
Работаю с Татьяной не в первый раз и очень доволен тем, как Татьяна пишет Всегда попадает в 10-ку Всем рекомендую
С Дмитрием работать интересно и комфортно. Во-первых, всегда красивые темы статей, работать над которыми - одно удовольствие. Во-вторых, приятное и корректное общение. И в-третьих - гарантированная оплата. Спасибо за проект, Дмитрий. Буду ждать Ваших новых заказов!

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listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад

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