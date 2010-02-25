Приватный проект для aleksandr33

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Завершен2 заявки196 просмотров

Необходим рерайт.

15 лет назад
angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

aleksandr33
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$1
1 день
Александр, показал себя ответственным и грамотным исполнителем. Рерайт выполнен качественно и быстро. Работа хорошая.
Приятно сотрудничать, знает чего хочет, четкое ТЗ, своевременная оплата. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

aleksandr33
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
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