Для сотрудничества на долгосрочной основе, требуется рерайтер тематических статей для блога startupster.ru Объем статей до 1.500-2.000 знаков. Оплата 15р.-30р. за указанный объем в зависимости от Вашего уровня.
Приватный проект для aleksandr33
Необходим рерайт.
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