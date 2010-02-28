Необходим рерайт.
Требуется статья о серебряных кольцах
Требуется статья о серебряных кольцах
Есть завод Северная Чернь, который производит оригинальную продукцию.
Заходите на сайт http://www.sevchern.ru/, вдохновляетесь и пишите
Используйте исторические факты, связанные с кольцами, обязательно примеры колец Северной Черни с конкретными артикулами и описанием продукции
Пишем для людей и грамотно - информация будет размещена на первой странице сайта
Уникальность не менее 95%
Статья не менее 4000 знаков без пробелов
Оплата вебмани, с оплатой проблем нет
Статья не дороже 200 рублей
Сразу проставляйте срок и цену !
P.S. в личку не пишите - не читаю и не работаю с теми, кто не внимательно читает задание
Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку
Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе
Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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