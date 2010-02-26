Написание статей на английском

Требуется райтинг на английском на следующие темы:

• homework, essay, assignment

• а также на темы профильных предметов: physics, math, programming

Объем текстов – 300 слов. При заявке, пожалуйста, укажите цену за данный объем текста.

Необходимые тексты требуются для веб-контента.

Также список тем может быть расширен.

Если вы пишете статьи на другие темы, также укажите это в заявке.

Детали при обсуждении.