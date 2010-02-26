Нужны тексты по 3 тематикам. подарки, креатив, сувениры. объемы большие. цены + объем/срок
Написание статей на английском
Требуется райтинг на английском на следующие темы:
• homework, essay, assignment
• а также на темы профильных предметов: physics, math, programming
Объем текстов – 300 слов. При заявке, пожалуйста, укажите цену за данный объем текста.
Необходимые тексты требуются для веб-контента.
Также список тем может быть расширен.
Если вы пишете статьи на другие темы, также укажите это в заявке.
Детали при обсуждении.
Заявки фрилансеров
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