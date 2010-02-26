Написание статьи по автоматизации бизнеса.

Статья должна быть посвящена автоматизации бизнеса в целом или программе IPI.MANAGER™ в частности.

В статье нужны 2 ссылки на разные страницы 1 домена из ниже предложенных:

1. CRM - http://www.ipi-manager.ru/

2. система управления - http://www.ipi-manager.ru/

3. crm системы - http://www.ipi-manager.ru/examples/crm/

4. http://www.ipi-manager.ru/description/features/ - система постановки задач

5. управление предприятием - http://www.ipi-manager.ru/examples/upravlenie_predpriyatiem/

6. help desk - http://www.ipi-manager.ru/examples/help-desk/

2000 символов в статье.

1. Одно ключевое слово в название статьи и обязательно в первом или втором предложении.

2. Ключи должны быть выделены в тексте жирным текстом

3. Статьи в word (присылать по почте)

4. Оплата webmoney или yandex.