Необходим рерайт.
Написание статьи по автоматизации бизнеса.
Статья должна быть посвящена автоматизации бизнеса в целом или программе IPI.MANAGER™ в частности.
В статье нужны 2 ссылки на разные страницы 1 домена из ниже предложенных:
1. CRM - http://www.ipi-manager.ru/
2. система управления - http://www.ipi-manager.ru/
3. crm системы - http://www.ipi-manager.ru/examples/crm/
4. http://www.ipi-manager.ru/description/features/ - система постановки задач
5. управление предприятием - http://www.ipi-manager.ru/examples/upravlenie_predpriyatiem/
6. help desk - http://www.ipi-manager.ru/examples/help-desk/
2000 символов в статье.
1. Одно ключевое слово в название статьи и обязательно в первом или втором предложении.
2. Ключи должны быть выделены в тексте жирным текстом
3. Статьи в word (присылать по почте)
4. Оплата webmoney или yandex.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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