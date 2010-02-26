Написание статьи по автоматизации бизнеса.

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки169 просмотров

Статья должна быть посвящена автоматизации бизнеса в целом или программе IPI.MANAGER™ в частности.

В статье нужны 2 ссылки на разные страницы 1 домена из ниже предложенных:

1. CRM - http://www.ipi-manager.ru/

2. система управления - http://www.ipi-manager.ru/

3. crm системы - http://www.ipi-manager.ru/examples/crm/

4. http://www.ipi-manager.ru/description/features/ - система постановки задач

5. управление предприятием - http://www.ipi-manager.ru/examples/upravlenie_predpriyatiem/

6. help desk - http://www.ipi-manager.ru/examples/help-desk/

2000 символов в статье.

1. Одно ключевое слово в название статьи и обязательно в первом или втором предложении.

2. Ключи должны быть выделены в тексте жирным текстом

3. Статьи в word (присылать по почте)

4. Оплата webmoney или yandex.

Написание статей
15 лет назад
shkyrenko
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Елена очень быстро выполнила свою работу. И самое главное качественно. Рекомендую у сотрудничеству.
Очень понравилось сотрудничество с Сергеем: четко сформулировал ТЗ, моментально оплатил работу. Ставлю 10 по 10-бальной шкале.

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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