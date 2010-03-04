В непосредственном диалоге со мной требуется составить грамотное, понятное и полное техническое задание по разработке сайта. Из имеющихся материалов: 1. идея сайта 2. прототип сайта. 3. логотип сайта 4. заказчик, ...
Профессиональный копирайт ENG
Нужен высококачественный англоязычный копирайт на главную страницу сайта
Тематика: продажа профессиональных фотографий высокого разрешения, отражающих Россию во всех ее гранях.
Целевая аудитория – Европа, Штаты и др. платежеспособные страны.
Проект касается только профессионалов с высокой репутацией и отл. знанием англ. языка.
Оплата WMZ/WMR по договоренности.
Выбранный исполнитель
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