Наполнение сайта медицинскими текстами

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт29 заявок460 просмотров

Ищу автора для регулярного наполнения сайта мед.центра оригинальными текстами на тему гинекология, беременность, женское здоровье, эндокринология, болезни НС и др. медицинские темы. 1-2 статьи в неделю. Статьи должны быть написаны доступным для пациентов языком.

Возможен трудовой договор.

Отвечу на предложения с портфолио

15 лет назад
alf1064
60 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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