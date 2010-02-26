В непосредственном диалоге со мной требуется составить грамотное, понятное и полное техническое задание по разработке сайта. Из имеющихся материалов: 1. идея сайта 2. прототип сайта. 3. логотип сайта 4. заказчик, ...
Наполнение сайта медицинскими текстами
Ищу автора для регулярного наполнения сайта мед.центра оригинальными текстами на тему гинекология, беременность, женское здоровье, эндокринология, болезни НС и др. медицинские темы. 1-2 статьи в неделю. Статьи должны быть написаны доступным для пациентов языком.
Возможен трудовой договор.
Отвечу на предложения с портфолио
Заявки фрилансеров
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