Публикация новостей на сайте приколов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки293 просмотра

Всем добрый день!

Нужен ответственный человек и ОБЯЗАТЕЛЬНО с чувством юмора для публикации новостей на сайте приколов. Сайт полностью "голый" пока.

Нужно не просто тупо драть материалы с других сайтов (это я и сам умею), а уметь делать свои неплохие подборки плюс небольшое описание!!!

Например, анекдоты - каждая новость по 10-15 нормальных анекдотов, видео - по 7-10 роликов, прикольные - по мин. 20-30 фоток в каждой новости (желательно одной тематики). И просьба не забывать, что должно быть не просто смешно, а ржачно :)

Обязательно указывать цену за одну новость (в день нужно до 10 новостей)

Знание DLE обязательно. И прошу не пугаться, если попрошу оформить тестовую новость, мне просто действительно хочется понять как у вас с юмором и знаете ли вы движок (кстати, слова "я быстро обучаем любым движкам" неуместны)

Всех с наступлением весны и хорошего настроения!!!

DLE
15 лет назад
cully2009
Михаил 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aniel
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Ответственный работник с творческим и нестандартным подходом к делу. Работу выполняет вовремя, без проблем. Работать с Аней очень приятно!
Работать в данном проекте - истинное удовольствие. Хочу поблагодарить Мишу за предоставленную возможность делать то, что так нравится!) Как работодатель показал себя с наилучшей стороны: приятен, как собеседник, ответственен, поощряет всячески каждый порыв души. Оценка +10, жаль - не могу больше поставить)

Заявки фрилансеров

aniel
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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