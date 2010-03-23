Публикация новостей на сайте приколов

Всем добрый день!

Нужен ответственный человек и ОБЯЗАТЕЛЬНО с чувством юмора для публикации новостей на сайте приколов. Сайт полностью "голый" пока.

Нужно не просто тупо драть материалы с других сайтов (это я и сам умею), а уметь делать свои неплохие подборки плюс небольшое описание!!!

Например, анекдоты - каждая новость по 10-15 нормальных анекдотов, видео - по 7-10 роликов, прикольные - по мин. 20-30 фоток в каждой новости (желательно одной тематики). И просьба не забывать, что должно быть не просто смешно, а ржачно :)

Обязательно указывать цену за одну новость (в день нужно до 10 новостей)

Знание DLE обязательно. И прошу не пугаться, если попрошу оформить тестовую новость, мне просто действительно хочется понять как у вас с юмором и знаете ли вы движок (кстати, слова "я быстро обучаем любым движкам" неуместны)

Всех с наступлением весны и хорошего настроения!!!