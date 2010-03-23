В непосредственном диалоге со мной требуется составить грамотное, понятное и полное техническое задание по разработке сайта. Из имеющихся материалов: 1. идея сайта 2. прототип сайта. 3. логотип сайта 4. заказчик, ...
Публикация новостей на сайте приколов
Всем добрый день!
Нужен ответственный человек и ОБЯЗАТЕЛЬНО с чувством юмора для публикации новостей на сайте приколов. Сайт полностью "голый" пока.
Нужно не просто тупо драть материалы с других сайтов (это я и сам умею), а уметь делать свои неплохие подборки плюс небольшое описание!!!
Например, анекдоты - каждая новость по 10-15 нормальных анекдотов, видео - по 7-10 роликов, прикольные - по мин. 20-30 фоток в каждой новости (желательно одной тематики). И просьба не забывать, что должно быть не просто смешно, а ржачно :)
Обязательно указывать цену за одну новость (в день нужно до 10 новостей)
Знание DLE обязательно. И прошу не пугаться, если попрошу оформить тестовую новость, мне просто действительно хочется понять как у вас с юмором и знаете ли вы движок (кстати, слова "я быстро обучаем любым движкам" неуместны)
Всех с наступлением весны и хорошего настроения!!!
Выбранный исполнитель
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