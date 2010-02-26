Составить проект под Алсабмитер

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок147 просмотров

Приветствую!

Нужен копирайтер, который сможет прямо сейчас составить 4 проекта по алсабмитер (точнее сказать под аналогичную программу). Подробности задания опишу.

Оплата - 3 у.е. за каждый проект.

Срок - не более 1 часа на каждый проект.

Сразу оставляйте асю для связи!

15 лет назад
Abrams
Герман 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Техническое задание по сайту IT интегратора

    В непосредственном диалоге со мной требуется составить грамотное, понятное и полное техническое задание по разработке сайта. Из имеющихся материалов: 1. идея сайта 2. прототип сайта. 3. логотип сайта 4. заказчик, ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Профессиональный копирайт ENG

    Нужен высококачественный англоязычный копирайт на главную страницу сайта Тематика: продажа профессиональных фотографий высокого разрешения, отражающих Россию во всех ее гранях. Целевая аудитория – Европа, Штаты и др. платежеспособные страны. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Копирайтинг о раскрутке сайтов, SEO и т.п.

    Для продвижения данного видеокурса – http://strateg.clubprofi.com требуется написание 10-ти уникальных статей, не менее 3000 – 4000 знаков каждая, на тему раскрутки и оптимизации сайта. Возможно дальнейшее постоянное сотрудничество. Исполнителю предоставлю сам видеокурс, ...

    Написание статей
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайта медицинскими текстами

    $1000

    Ищу автора для регулярного наполнения сайта мед.центра оригинальными текстами на тему гинекология, беременность, женское здоровье, эндокринология, болезни НС и др. медицинские темы. 1-2 статьи в неделю. Статьи должны быть написаны доступным для пациентов языком. ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флаги

    $10

    В прикрепленном файле - изображения 11 флагов. Требуется: Точное название флага (желательно) и краткое описание. В описании должно быть – что флаг символизирует (или обозначает) желательно верное, где можно использовать данный ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание статей на английском

    Требуется райтинг на английском на следующие темы: • homework, essay, assignment • а также на темы профильных предметов: physics, math, programming Объем текстов – 300 слов. При заявке, пожалуйста, укажите цену за данный ...

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад