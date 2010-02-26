Составить проект под Алсабмитер

Приветствую!

Нужен копирайтер, который сможет прямо сейчас составить 4 проекта по алсабмитер (точнее сказать под аналогичную программу). Подробности задания опишу.

Оплата - 3 у.е. за каждый проект.

Срок - не более 1 часа на каждый проект.

Сразу оставляйте асю для связи!