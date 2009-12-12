cully2009

Михаил cully2009

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Ищу хорошего рерайтера новостей

    Ищу хорошего рерайтера новостей для постоянного сотрудничества по автотематике. Обязательно выполнение тестового задания (в прикрепленном файле). Причем статьи не для поисковиков, а для людей! От Вас обязательно: тест на cully1988 собака rambler.ru и ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать сайт фотохостинга

    День добрый! Нужно создать сайт фотохостинга с минимальным дизайном, полный аналог _10pix.ru, желательно на том же движке или подобном. Указывать стоимость, сколько дней и движок, на котором планируете

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Добавление новостей на tube сайт

    Нужен человек на простую работу – добавление новостей на tube сайт Движок dle Заливать видео не требуется – только загружаете картинку на сайт (она уменьшается сама автоматически), и в полной новости ...

    DLE
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать курсовик по предмету "Интернет как СМИ"

    Добрый день! Нужно сделать полный обзор информационного агентства. Объем: 18-20 страниц; 14 кегль, межстрочный интервал - 1,5, ширина строки – 16,5. Подробно - в приложенном файле. Срок - до ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Публикация новостей на сайте приколов

    $100

    Всем добрый день! Нужен ответственный человек и ОБЯЗАТЕЛЬНО с чувством юмора для публикации новостей на сайте приколов. Сайт полностью "голый" пока. Нужно не просто тупо драть материалы с других сайтов (это я и ...

    DLE
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать недорогой дизайн сайта приколов

    Добрый день! Нужно сделать дизайн юмористического сайта - картинки, анекдоты, афоризмы и т.д. Ориентировочно будет использоваться движок dle В плане - 3 колонки, правая - под баннер 240 pix Убедительная просьба ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Срочно! Написать сценарий радиопередачи

    $25

    СРОЧНО!!! Написать сценарий радиопередачи до 10-00 на тему "Почему развиваются социальные сети в России с невероятной скоростью" Нужно написать полностью сценарий со словами ведущих, вопросами-ответами к гостям-гостей. На 2-3 страницы минимум ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскрутка сайта с оплатой по трафику

    Добрый день! Интересует стоимость трафика с поисковых систем (не контекст) при раскрутке по низко- и среднечастотникам Нужна ориентировочная стоимость за 1000 пользователей. Всего – 5-6 тысяч пользователей в сутки. Сотрудничество на ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Копирайт

    Работа есть постоянная, 2-3 статьи в день. Для выбора исполнителя предлагаю единое тестовое задание: "Нужно придумать и написать (1 стр) генеральную идею рекламы продукта – авто, шампунь, майонез – все, что ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходимо составить бизнес-план сайта

    Добрый день! Необходимо составить бизнес-план сайта - не подробный, но логично и с цифрами Разрабатывается медицинский сайт, аналог medportal.ru Указать какие разделы должны быть и что будет интересно. В план ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание статей

    Нужен постоянный человек для написания статей не для поисковиков, а для людей. С аналитическим складом ума. Рассматриваю предложения только с ценой за 1000 символов и тестовым заданием: "Почему аптеки должны размещать дорогую имиджевую ...

    Написание статей
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Найти российские сайты по автомобилям

    $5

    Нужно найти 10 российских новостных и статейных (обзоры, тесты) АВТОсайтов, где, как и на lenta.ru указано, что: пример: "Все материалы, авторские права на которые принадлежат ***, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайт текста

    Нужно сделать уникальную статью. Не перестановка слов для поисковиков, а нормальный глубокий рерайт статьи для пользователей. цена и сроки оплата по факту после проверки статьи

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров

aniel
45 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Публикация новостей на сайте приколов
DLE
Работать в данном проекте - истинное удовольствие. Хочу поблагодарить Мишу за предоставленную возможность делать то, что так нравится!) Как работодатель показал себя с наилучшей стороны: приятен, как собеседник, ответственен, поощряет всячески каждый порыв души. Оценка +10, жаль - не могу больше поставить)
Ответственный работник с творческим и нестандартным подходом к делу. Работу выполняет вовремя, без проблем. Работать с Аней очень приятно!
Ответный отзыв
InterSys
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$140
10 баллов
15 лет назад
Сделать недорогой дизайн сайта приколов
DLE
Остался очень доволен после сотрудничества с Михаилом. Адекватный и понятливый заказчик! С оплатой всё гуд! Чётко дал понять что необходимо сделать. Буду очень рад дальнейшему сотрудничеству.
Работа была выполнена на "отлично" Сделал дизайн, учел пожелания, сделал шаблон для DLE и полностью настроил сайт. Работаем дальше!
Ответный отзыв
nocturnal_nick
Ввв 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов(-2)
$10
10 баллов
15 лет назад
Копирайт
Полностью доволен работой с Михаилом. Четкое задание и оплата сразу же. Таких бы заказчиков побольше! И главное -- приятный в общении человек.
Отличный исполнитель! Работать с Николаем одно удовольствие, понимает задачи, дает быструю и точную оценку. Работа выполнена качественно и оперативно.
Ответный отзыв