Ищу хорошего рерайтера новостей для постоянного сотрудничества по автотематике. Обязательно выполнение тестового задания (в прикрепленном файле). Причем статьи не для поисковиков, а для людей! От Вас обязательно: тест на cully1988 собака rambler.ru и ...
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт15 лет назад
День добрый! Нужно создать сайт фотохостинга с минимальным дизайном, полный аналог _10pix.ru, желательно на том же движке или подобном. Указывать стоимость, сколько дней и движок, на котором планируетеСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен человек на простую работу – добавление новостей на tube сайт Движок dle Заливать видео не требуется – только загружаете картинку на сайт (она уменьшается сама автоматически), и в полной новости ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо для сайта приколов и юмора поднять ТИЦ до 30-50 Оплата желательна по факту Ваши предложения в личкуПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Нужно сделать полный обзор информационного агентства. Объем: 18-20 страниц; 14 кегль, межстрочный интервал - 1,5, ширина строки – 16,5. Подробно - в приложенном файле. Срок - до ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $100
Всем добрый день! Нужен ответственный человек и ОБЯЗАТЕЛЬНО с чувством юмора для публикации новостей на сайте приколов. Сайт полностью "голый" пока. Нужно не просто тупо драть материалы с других сайтов (это я и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Добрый день! Нужно сделать дизайн юмористического сайта - картинки, анекдоты, афоризмы и т.д. Ориентировочно будет использоваться движок dle В плане - 3 колонки, правая - под баннер 240 pix Убедительная просьба ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $25
СРОЧНО!!! Написать сценарий радиопередачи до 10-00 на тему "Почему развиваются социальные сети в России с невероятной скоростью" Нужно написать полностью сценарий со словами ведущих, вопросами-ответами к гостям-гостей. На 2-3 страницы минимум ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Интересует стоимость трафика с поисковых систем (не контекст) при раскрутке по низко- и среднечастотникам Нужна ориентировочная стоимость за 1000 пользователей. Всего – 5-6 тысяч пользователей в сутки. Сотрудничество на ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется ежедневное наполнение adult сайта cms dle 5 статей в день оплата 0.25$ за статью отвечать только тем, кто знаком с dle, знает как сделать скрин и новость, и без проблем ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт15 лет назад
Работа есть постоянная, 2-3 статьи в день. Для выбора исполнителя предлагаю единое тестовое задание: "Нужно придумать и написать (1 стр) генеральную идею рекламы продукта – авто, шампунь, майонез – все, что ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Добрый день! Необходимо составить бизнес-план сайта - не подробный, но логично и с цифрами Разрабатывается медицинский сайт, аналог medportal.ru Указать какие разделы должны быть и что будет интересно. В план ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен постоянный человек для написания статей не для поисковиков, а для людей. С аналитическим складом ума. Рассматриваю предложения только с ценой за 1000 символов и тестовым заданием: "Почему аптеки должны размещать дорогую имиджевую ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! нужен сайт под ключ на DLE на основе PSD шаблона в psd главная страница и полная новость скрины приложены P.S. Особое внимание уделить каталогу авто ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Необходимо создать сайт-визитку аналог do-mi-no.ru Денег немного От вас цена и срокиСайты «под ключ»74 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добавление новостей на эротический сайт Нужно в день 10 новостей оплата - 0.1$ за новость подробнее в прикрепленном файлеНаполнение сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $200
Нужен аналог сайта chatoff.net С биллингом, партнеркой и т.д. – единственное, ориентирован на эротику На таком же движке писать в личку с ценойСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужно найти 10 российских новостных и статейных (обзоры, тесты) АВТОсайтов, где, как и на lenta.ru указано, что: пример: "Все материалы, авторские права на которые принадлежат ***, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать уникальную статью. Не перестановка слов для поисковиков, а нормальный глубокий рерайт статьи для пользователей. цена и сроки оплата по факту после проверки статьиКопирайтинг38 заявокЗакрыт16 лет назад
Перевод статьи на авто тематику Все в прикрепленном файлеПереводы46 заявокЗакрыт16 лет назад