Нужен текст под ключевые запросы. Рерайт или копирайтинг - не имеет значение. Главное - хороший текстик под хорошо вписанные ключики. Объем - 6000-7000 симв. без пробелов. Оплата - 1,5$/1000
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа есть постоянная, 2-3 статьи в день.
Для выбора исполнителя предлагаю единое тестовое задание:
"Нужно придумать и написать (1 стр) генеральную идею рекламы продукта – авто, шампунь, майонез – все, что угодно!
Типа "Управляй мечтой" (ген.идея тойоты). То же самое для продукта, только расписать и преподнести, чтобы "пиплу" хотелось "купить"."
Оплата победителю тестового задания – 10 долл
Дальнейшее сотрудничество – 5-7$ за 1000 знаков
Нужно срочно – до 09-00 утра
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