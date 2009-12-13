Требуется продолжить копирайт и оформление Icq 76600000 Задание Отсюда взять информацию http://www.stratege.ru/trophies/all/all вот сюда http://console-forum.com.ua/forumdisplay.php?f=49 так, как уже видно в начатой работе нужно путем создания тем ,перенести всю информацию о играх и трофеях с картинками / аккаунт на ...