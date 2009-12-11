Ряд технических статей.

Нужна помощь на субподряде. Пообещала сделать определенное кол-во статей, одна не успеваю (мои субподрядчики сегодня все на своих работах работают %( ) Итак, несколько тем, статья 2000 зн. (не меньше), за такую статью оплата - 1,2 ...