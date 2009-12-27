Срочно, рерайт без ключей, много

КопирайтингЗавершен3 заявки242 просмотра
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Нужна помощь на субподряде. Пообещала сделать определенное кол-во статей, одна не успеваю (мои субподрядчики сегодня все на своих работах работают %( )

Итак, несколько тем, статья 2000 зн. (не меньше), за такую статью оплата - 1,2 вмз. Сегодня сдаем - завтра днем оплата. Темы - кредиты, работа, etc.

Без опечаток и т.п.

Сегодняшний дедлайн - 14-30 по МСК.

Пишите в асю 178303267

14 лет назад
AnnaFreedom
Анна Митун 
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранные исполнители
privid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$100
15 дней
Анна очень помогла мне с текстами. Ни одну из работ не пришлось возвращать, все было сделано аккуратно и в срок. Очень рекомендую!
Превосходный заказчик! ТЗ поставлено четко, постоянно на связи (что весьма облегчает решение любых вопросов). Оплата своевременная. Очень приятно было работать!
mishkol
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$5
3 дня
Было приятно поработать с Марией - ответственно отнеслась к заданию, все замечания учитывала и быстро исправляла немногочисленные недочеты. Очень советую, особенно тем заказчикам, кому нужен сообразительный исполнитель, быстро вникающий в тонкости проекта.
Спасибо за работу
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