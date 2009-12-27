Срочно, рерайт без ключей, много

Тендер на поиск доменного имени для сайта онлайн игр в доменной зоне .com Требования: 1. Свободное имя в доменной зоне .com (проверка https://domain.ucoz.com). 2. Легко запоминающееся название. 3. Большая смысловая нагрузка. 4. Длинна до .com не более 7 ...
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Нужна помощь на субподряде. Пообещала сделать определенное кол-во статей, одна не успеваю (мои субподрядчики сегодня все на своих работах работают %( )
Итак, несколько тем, статья 2000 зн. (не меньше), за такую статью оплата - 1,2 вмз. Сегодня сдаем - завтра днем оплата. Темы - кредиты, работа, etc.
Без опечаток и т.п.
Сегодняшний дедлайн - 14-30 по МСК.
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