Срочно, рерайт без ключей, много

Нужна помощь на субподряде. Пообещала сделать определенное кол-во статей, одна не успеваю (мои субподрядчики сегодня все на своих работах работают %( )

Итак, несколько тем, статья 2000 зн. (не меньше), за такую статью оплата - 1,2 вмз. Сегодня сдаем - завтра днем оплата. Темы - кредиты, работа, etc.

Без опечаток и т.п.

Сегодняшний дедлайн - 14-30 по МСК.

Пишите в асю 178303267