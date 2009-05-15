AnnaFreedom

Анна Митун AnnaFreedom

 
39 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Полиграфия 3 года. Верстка, дизайн. Тексты, статьи.

Образование - редактор.

Стаж работы по специальности - 3 года.

Сотрудничаю с женскими газетами, журналами - публикации статей.

Копирайт, рерайт, сео-тексты - более полугода.

Наполнение сайтов на разных CMS.

Подбор, размещение иллюстраций (спасибо моему дизайнерскому прошлому:).

Мои преимущества: знаю, где должны находиться кавычки-елочки и кавычки-лапки, как поставить знак градуса Цельсия ° и копирайта ©, что выделяется запятыми.

Мои недостатки: после работы в издательстве органически не могу ставить буковку Ё. Схватываю быстро, но не "на лету", что оправдывается глубиной раскрытия темы в дальнейшем.

Способна на срочные и супер-срочные работы, при этом качество текста пострадает минимально.

Готова долгосрочно работать с хорошими людьми, отблагодарить смогу ;).

НЕ подхожу именно Вам, если нужен текст про:

- авто;

- форекс;

- покер.

Цена вопроса в среднем: копирайт, сео-текст - 3 WMZ /1000 зн. без пробелов, рерайт - 1 WMZ /1000.

Также принимаются любые WM-валюты и Яндекс.Деньги.

Девиз - "Пришлите нам доллар, и мы вылечим ваш геморрой, или оставайтесь со своим долларом и со своим геморроем." © Огилви

Пишите:

[email protected]

[email protected]

Отзывы заказчиков
toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$9
10 баллов
14 лет назад
Текст на главную
Работа выполненна на отлично! Очень понравился стиль написания. Креативно и грамотно.
Великолепный заказчик. Корректное общение, понятное ТЗ, контроль в процессе выполнения, мгновенная (в течение минуты!) оплата. Благодарю за сотрудничество, обращайтесь еще!
Ответный отзыв
Cablemaster
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Нужна статьи о компании, производителе маркировки
Анна, молодец. Пишет действительно оригинально и ( при этом :-) ) без воды... Спасибо, с удовольствием продолжу с ней сотрудничество
Дмитрий - непростой заказчик. Его нужно уметь выслушать, понять, чтобы сделать то, что нужно ему. Так что если Вы устали от простых заказчиков, и хотите получить много опыта и "левел-ап", добро пожаловать к Дмитрию. Спасибо за сотрудничество, было действительно интересно.
Ответный отзыв
vastzp
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Написать интересные уникальные статьи о саунах
Работа была выполнена отлично и в срок.
Великолепный заказчик: мягкий, внимательный. Объективен в оценках материала. При этом отдал в мои руки самое дорогое, что только есть у заказчика - тексты для сайта:) Работать над проектом было очень интересно и приятно. Оплата своевременная и в полном объеме. Рекомендую.
Ответный отзыв
Romagua
Роман 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$4
10 баллов
15 лет назад
Написать 1 статью
Отличный исполнитель. Статья была написана быстро и качественно. Рекомендую.
Хороший и очень приятный заказчик. Спокоен, вежлив, ненавязчив в работе. Обязателен: оплата была произведена, как и обещал, в течение суток. Рекомендую.
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
от $2
от 1 дня
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