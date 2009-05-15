Образование - редактор.
Стаж работы по специальности - 3 года.
Сотрудничаю с женскими газетами, журналами - публикации статей.
Копирайт, рерайт, сео-тексты - более полугода.
Наполнение сайтов на разных CMS.
Подбор, размещение иллюстраций (спасибо моему дизайнерскому прошлому:).
Мои преимущества: знаю, где должны находиться кавычки-елочки и кавычки-лапки, как поставить знак градуса Цельсия ° и копирайта ©, что выделяется запятыми.
Мои недостатки: после работы в издательстве органически не могу ставить буковку Ё. Схватываю быстро, но не "на лету", что оправдывается глубиной раскрытия темы в дальнейшем.
Способна на срочные и супер-срочные работы, при этом качество текста пострадает минимально.
Готова долгосрочно работать с хорошими людьми, отблагодарить смогу ;).
НЕ подхожу именно Вам, если нужен текст про:
- авто;
- форекс;
- покер.
Цена вопроса в среднем: копирайт, сео-текст - 3 WMZ /1000 зн. без пробелов, рерайт - 1 WMZ /1000.
Также принимаются любые WM-валюты и Яндекс.Деньги.
Девиз - "Пришлите нам доллар, и мы вылечим ваш геморрой, или оставайтесь со своим долларом и со своим геморроем." © Огилви
Пишите:
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