Полиграфия 3 года. Верстка, дизайн. Тексты, статьи.

Образование - редактор.

Стаж работы по специальности - 3 года.

Сотрудничаю с женскими газетами, журналами - публикации статей.

Копирайт, рерайт, сео-тексты - более полугода.

Наполнение сайтов на разных CMS.

Подбор, размещение иллюстраций (спасибо моему дизайнерскому прошлому:).

Мои преимущества: знаю, где должны находиться кавычки-елочки и кавычки-лапки, как поставить знак градуса Цельсия ° и копирайта ©, что выделяется запятыми.

Мои недостатки: после работы в издательстве органически не могу ставить буковку Ё. Схватываю быстро, но не "на лету", что оправдывается глубиной раскрытия темы в дальнейшем.

Способна на срочные и супер-срочные работы, при этом качество текста пострадает минимально.

Готова долгосрочно работать с хорошими людьми, отблагодарить смогу ;).

НЕ подхожу именно Вам, если нужен текст про:

- авто;

- форекс;

- покер.

Цена вопроса в среднем: копирайт, сео-текст - 3 WMZ /1000 зн. без пробелов, рерайт - 1 WMZ /1000.

Также принимаются любые WM-валюты и Яндекс.Деньги.

Девиз - "Пришлите нам доллар, и мы вылечим ваш геморрой, или оставайтесь со своим долларом и со своим геморроем." © Огилви

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