Нужна статьи о компании, производителе маркировки

Дмитрий - непростой заказчик. Его нужно уметь выслушать, понять, чтобы сделать то, что нужно ему. Так что если Вы устали от простых заказчиков, и хотите получить много опыта и "левел-ап", добро пожаловать к Дмитрию. Спасибо за сотрудничество, было действительно интересно.