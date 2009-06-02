Написание текстов по телекоммуникационной тематике

1. Тексты создаются, по усмотрению исполнителя, либо из имеющихся на сайте, либо со сторонних ресурсов в интернете или прочих.

2. Текста должны содержать, предоставленные заранее заказчиком, ключевые слова или словосочетания и повторяться в тексте указанное заказчиком кол-во раз или более. Так же имеет значение плотность ключевых слов или словосочетаний, т.е. кол-во знаков между ними, они не должны содержаться слишком плотно.

3. Работа производится без предоплаты, оплата по факту за каждый сделанный текст отдельно.

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